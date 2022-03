Carabinieri Forestali, ciclo di seminari sulla tutela dell’ambiente

E’ stato inaugurato ieri, nell’aula magna dell’Istituto “Pacinotti”, un ciclo di seminari organizzati dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Taranto ed il Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto, su tematiche concernenti la tutela dell’ambiente. Nel primo degli appuntamenti si è parlato delle recenti ed importanti novelle legislative che hanno interessato la materia, dalla riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione alla normativa regionale.

L’evento è rivolto, in particolare, ai Carabinieri Forestali, titolari della materia ambientale, ed agli iscritti all’Ordine: a questi ultimi saranno riconosciuti crediti formativi utili all’esercizio della professione. L’iniziativa nasce dall’Accordo nazionale stipulato in data 25 marzo 2021 tra il Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari dei Carabinieri ed il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e Forestali. All’evento erano presenti le massime autorità civili e militari di Taranto, il comandante della Regione Carabinieri Forestale Puglia, generale di Brigata Antonio Danilo Mostacchi, nonché il presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale, dr.ssa Sabrina Diamanti. Sono stati accolti dal presidente provinciale dell’Ordine, dott. Nicola Cristella e dal comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto, ten. col. Marino Martellotta. Il successivo appuntamento è in programma per il prossimo mese di giugno.