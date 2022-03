A Grottaglie tornano i riti della Settimana Santa

GROTTAGLIE – Tornano i riti della Settimana Santa. Con la fine dello stato di emergenza Covid ritornano le celebrazioni della tradizione pasquale: processioni, celebrazioni liturgiche, mostre e antiche tradizioni. “Un progetto di valorizzazione dei riti della Settimana Santa iniziato nel periodo pre pandemico – dichiarano gli assessori Antonio Vinci e Alessia Piergianni – e che purtroppo il Covid ha bloccato. Un lavoro che abbiamo da subito deciso di portare avanti per promuovere ulteriormente queste importanti tradizioni religiose del nostro territorio e che sono rappresentazioni significative della nostra identità”. Le celebrazioni inizieranno domani 1° aprile con i sette dolori di Maria a cura della Confraternita S.S. Nome di Gesù.

Domenica 3 aprile, alle ore 20, nella Chiesa del Carmine si svolgerà il rito dell’adorazione della croce facente capo alla storica Confraternita della Madonna del Carmine. All’interno della stessa Chiesa, mercoledì 6 aprile alle ore 19.30, l’associazione Musicale Banda Città di Grottaglie, diretta dal Maestro Antonio L’Assainato, organizza “Concerto di Passione” un’esibizione di musiche tradizionali della Settimana Santa. L’8 aprile, alle ore 18.30, avvolta in un toccante silenzio di Piazza Regina Margherita la Desolata tornerà in processione. La Confraternita del SS. Nome di Gesù, il coro e la banda che esegue marce funebri si stringono intorno a Maria per non lasciarla sola nel suo immenso dolore. La processione ha la particolarità di uscire, a differenza di altri luoghi, nel venerdì di Passione e vede la partecipazione dei “piccoli crociferi”: bambini vestiti con un saio bianco e che portano una piccola croce sulle spalle. La statua in cartapesta della Desolata grottagliese, di un’algida bellezza nordica (come definita dalla storica dell’arte Letizia Gaeta) dal punto di vista artistico è tra le più particolari rappresentazioni del Salento. Si narra che la statua sia stato un dono della famiglia Sanarica che la custodiva in casa in via San Pietro e Paolo. Da allora durante la processione il corteo fa una breve sosta nella stessa via e la Statua viene girata verso il civico 42 mentre il coro intona i canti di passione, tipici della Settimana Santa.

Dal 1756 il lungo pellegrinaggio dei perdoni scalzi (“Li BBubbli BBubbli” in dialetto grottagliese, coppie di Confratelli del Carmine) accompagna i tanti devoti agli altari della reposizione, popolarmente detti “Sepolcri”, allestiti in ogni chiesa il pomeriggio del Giovedì Santo. Nella Chiesa Madonna S.S. del Rosario, situata fuori dal percorso dei perdoni, è la Confraternita del Rosario ad occuparsi dell’allestimento e adorazione all’altare della reposizione. La processione dei misteri, a cura delle Confraternita del Purgatorio, chiude i riti che precedono la Pasqua. Dalle ore 18.30 del venerdì santo i 7 Sacri Gruppi che rappresentano la Passione e la Morte di Cristo, condotti in spalla, attraversano la città. Anche quest’anno ai riti religiosi si affiancano visite guidate, incontri e mostre fotografiche. Ritorna “Phatos”: una serie di appuntamenti culturali dedicati alla scoperta del mondo suggestivo di arte, storia e devozione. Si parte venerdì 8 aprile con una visita guidata esclusiva che condurrà i partecipanti all’interno degli oratori delle Confraternite nel centro storico di Grottaglie, veri e propri scrigni d’arte.

Martedì 12 aprile, presso l’oratorio della Confraternita del Carmine, si svolgerà un incontro dal titolo “Cartapesta e Passione. I Misteri di Grottaglie: un caso ‘al confine’ tra le province di Taranto e Brindisi” tenuto da Nicola Cleopazzo, docente e ricercatore presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento. Sempre all’interno della Chiesa del Carmine, lunedì 11 aprile, alle ore 20, sarà presentato il libro “Emozioni sotto il Cappuccio”: un vademecum emotivo sulla Settimana Santa Tarantina, scritto da Luciachiara Palumbo. “Volti e Suggestioni della Settimana” sono questi gli aspetti ai quali si sono ispirati i fotografi, Alfonso Manigrasso, Carmela Caiazzo e Ciro Stefani, nella scelta delle immagini da esporre all’interno della mostra fotografica che sarà visitabile dal 7 al 12 aprile all’interno della Confraternita del Purgatorio, in Piazza Regina Margherita. Dal 9 al 24 aprile invece, all’interno delle sale del Castello Episcopio, attraverso le immagini, l’associazione fotografica 2.8, racconterà tradizione, ritualità, gesti, sensazioni ed emozioni tipici della Settimana Santa a Grottaglie. La domenica di Pasqua si celebra una delle più suggestive processioni in onore del Cristo Risorto.