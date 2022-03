Alfonso Guida, il racconto di un poeta

C’è un poeta che vive “nascosto” in un piccolo paesino della Lucania. E chi si intende di poesia dice che è una delle più alte espressioni della poesia italiana contemporanea. Resterà traccia, della sua opera. Lui è Alfonso Guida; il paesino è San Mauro Forte, meno di millecinquecento abitanti che vivono arroccati intorno ad un torrione medioevale, in cima ad una collina delle solitarie terre lucane, protetti da schiere di ulivi che sono il loro tesoro più prezioso. Quel paesino, con le sue case umili e quiete che amoreggiano con i palazzi settecenteschi ricchi di fregi ornamentali, è una limpida fonte di ispirazione per il prolifico Alfonso. Proprio in questi giorni Guida ha dato alle stampe la sua nuova raccolta: “Il tassidermista” (Terra d’ulivi edizioni), l’artigiano dell’impagliatura, una figura che evoca tempi e luoghi che si tengono al riparo dalla contemporaneità.

La foto di copertina è di Elio Scarciglia ed è la giusta rappresentazione di quella Lucania eterna che viviamo nei versi di Alfonso. «La copertina – spiega lo stesso poeta – è esattamente come Elio ha immaginato fosse la Lucania eterna, perché morta e, dunque, senza tempo, di cui scrivo e che mi trascende come un paesaggio in cui ho sempre più esigenza di collocarmi. Il tassidermista è l’inizio dell’ infanzia, gli oggetti e le realtà che mi parlavano quando lo sguardo cominciava, lentamente, ad incontrare la sorgente del suo nutrimento, è il racconto di un uomo che vive come un poeta e che ignora il nome della propria scrittura: l’eterno dubbio se ciò che scrive sia poesia, questa tensione a definire, a limitare anche forse un sentire senza limiti. È un libro che testimonia la tarda coscienza di un’appartenenza a un luogo e alla sua storia. È il desiderio di far parte della storia umana e di un destino più alto perché comune. È il pensiero che avvolge la fiamma della guerra o la fiamma viva della bellezza». Ed eccolo un saggio di questi versi che sgorgano dal vissuto di storie e luoghi senza tempo: Nana- Cometaria Stanno seduti a mensa/ e lungamente bevono./L’emisfero si oscura/ e il paese ruota in un silenzio quieto, assoluto./Chi punta alle sue lacrime/ non giunge lontano. E il mondo si occulta/nel tu che è foglia e pendenza, nel luogo taciuto/come la zolla caduta più in là della terra,/in un vento triste, un bambino che dondola.

«Per la prima volta – aggiunge Alfonso – ho tentato una poesia più intima, la poesia dialettale, che, nel mio caso, è più narrativa e meno cantabile. Mi sono ritrovato a pensare per secoli nella lingua di mia madre. La sezione si chiama “La lengua mammarol” che significa “La lingua morbosamente materna”, una lingua che non può fare a meno di riconoscere la propria filialità». Ma vi è di più, nella poesia di Alfonso raccolta in questo nuovo volume: «C’è una sezione di riflessioni sulla fenomenologia psichica della coscienza omosessuale, lontana da questioni intellettuali e di moda, impossibilitata, per incompatibilità, a riconoscersi persino nella comunità dei propri simili. Mi auguro che di questo libro se ne possa parlare».

Enzo Ferrari

Direttore Responsabile