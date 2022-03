A teatro per solidarietà e con il... sorriso

È stata presentata alla stampa “La serata benefica… col sorriso” in programma martedì, 5 aprile, al Fusco, organizzata dal l’associazione “Tutto intorno a noi” presieduta da Michele Elmo. “Marco u’ chiacchierone” è il titolo della commedia comica in vernacolo scritta da Marco Russo, in scena sul palco del Teatro comunale in via Giovinazzi. Parte del ricavato sarà devoluta alla Protezione Civile del Comune di Taranto che provvederà all’acquisto di uova di cioccolato da consegnare, in occasione della Santa Pasqua, ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia-ematologia del SS. Annunziata.

Alla presentazione hanno preso parte: Michele Elmo, organizzatore; Alessandro Basta, coordinatore Protezione Civile Comune di Taranto; Valerio Cecinati, direttore del reparto di Pediatria del SS. Annunziata; Giovanni Boero, direttore della struttura complessa di Neurologia del SS. Annunziata e Marco Russo, autore della commedia. «Da anni portiamo avanti il progetto ‘Tutto intorno a noi’ teso all’inclusione dei diversamente abili – ha detto Elmo – questa volta ci rivolgiamo ai più deboli come i bambini oncologici». Un piccolo gesto che può donare un sorriso ma soprattutto «un momento di normalità – sostiene Cecinati – ai nostri piccoli degenti oltre alle cure siamo lieti di potere offrire, attraverso iniziative come queste, anche un po’ di svago, la possibilità di incontrare persone che siano sempre e solo medici ed infermieri. Al momento il ricoverato più piccolo ha solo 4 mesi, il più grande 22». Nella storia della commedia è insito un grido di allarme: dare attenzione ad una malattia molto comune come la demenza senile.

Il cast: Marco Russo, Ciro Marco Greco, Sabrina Siliberto, Desirè Russo, Francesco Russo, Fabio Urgesi. Inizio spettacolo ore 21,15. Ingresso ore 20,00. Info e prenotazioni al 329.1297438 e 379.1687792.