Taranto, un tracollo a Palermo

Tracollo Taranto. Che l’impegno di Palermo fosse proibitivo, che il bonus di quello che rappresentava il recupero della gara valevole addirittura per la terza giornata di ritorno non fosse semplice da sfruttare, era preventivabile. E’ la situazione generale della squadra rossoblu che preoccupa: il passivo incassato è pesante ed inedito, un 5-2 confezionato dai rosanero dilaganti dopo la delusione del trittico di pareggi consecutivi incamerati con altrettante concorrenti alla salvezza, decisamente più in forma, come Andria, Potenza e Paganese.

Ed è anche rincarato da una condizione fisico-atletica precaria, aggravata dalle due settimane di sosta forzata a causa dei contagi da Covid proliferati nelle fila ioniche. Non dettagli trascurabili, non alibi, sicuramente fattori che schiudono ad uno scenario non confortante, ad un calendario rimpinguato nel mese decisivo di aprile, il quale corrisponde ad un epilogo tutt’altro che rilassante. Un segmento cronologico dilatato dallo scorso 16 marzo, dalla sconfitta di misura subìta fra le mura amiche ad opera dell’Avellino, protagonista un Taranto sperimentale: per la sfida del “Barbera”, Giuseppe Laterza certifica le defezioni degli infortunati Marsili e Versienti, ma recupera Di Gennaro e Saraniti, ex di turno, nonché De Maria e Labriola, reduci dalle rispettive squalifiche. Elementi essenziali per la disposizione tattica del 4-3-3: nel pacchetto difensivo, a tutela di Chiorra in porta, agiscono Riccardi e De Maria ai lati, la coppia originaria Zullo-Benassai al centro, mentre la linea mediana è disegnata, da destra verso sinistra, con Labriola, Di Gennaro playmaker e Civilleri.

Il tridente offensivo è affidato a Pacilli e Giovinco sugli esterni, con Saraniti punta centrale. Il Palermo coordinato dal vice allenatore Nardini, in sostituzione di Baldini risultato positivo al tampone, è ordinato sulla base di un 4-2-3-1 che predilige la qualità dei trequartisti Valente, Luperini e Floriano ad ispirare Brunori, unico terminale offensivo. Nemmeno il tempo di razionalizzare una strategia, che la compagine rosanero perviene al vantaggio: al terzo giro di lancette, infatti, Luperini raccoglie di testa il cross preciso effettuato da Dall’Oglio dalla bandierina destra ed insacca indisturbato. Il Taranto è costretto a riorganizzare immediatamente le idee e prova a ristabilire l’equilibrio al 7’ con Di Gennaro, autore di una conclusione mancina di prima intenzione, deviata in corner dall’intervento provvidenziale di Pelagotti sull’incrocio dei pali.

La reazione c’è: un minuto più tardi, Giovinco si allarga e tenta di sorprendere con un tiro col destro, anch’esso sventato in angolo. La contesa appare viva, aperta, nonostante il gol siglato dai padroni di casa: le intuizioni fulminee ed i varchi scoperti in contropiede innescano spesso controlli precipitosi, un rapido filtraggio in zona nevralgica ed azioni imbastite ripetutamente in area da entrambe le parti. Al 14’ Chiorra si oppone col corpo a Brunori lanciato da Floriano, al 21’ replica proteggendo sul tentativo di destro al volo dalla distanza ad opera di De Rose. Il Taranto spreca l’opportunità del pari al 24’: dopo una combinazione interessante avviata da Labriola, Giovinco assiste nello stretto Saraniti, il quale non si coordina nella maniera ideale in area con un sinistro impreciso, preservato da Marconi. I sussulti si concentrano alla mezz’ora: prima è il diagonale mancino di Brunori dalla porzione destra a spegnersi di pochissimo a lato (28’), poi è l’accorrente Pacilli a rispondere, spedendo alta la sfera dal limite dell’area e vanificando così lo spunto condiviso fra Labriola e Giovinco (29’). La simmetria di intuizioni è definitivamente spezzata dal Palermo, che raddoppia al 36’: sull’assist teso servito da Valente dalla destra, è lo specialista Brunori ad anticipare i marcatori ed a realizzare da due passi grazie ad una rasoiata col destro.

Da quel momento, il Taranto si disorienta ed è trafitto per la terza volta al 41’: Brunori approfitta della respinta di Chiorra sul precedente tentativo di Floriano e suggella la doppietta personale con un destro che s’insinua nell’angolino. La ripresa s’inaugura con il moto di orgoglio degli ionici: al 52’ è Di Gennaro ad inventare una conclusione di sinistro al volo, suggerita dalla convergenza in profondità avviata fra Civilleri e De Maria, che vale l’1-3. Non sarà sufficiente, l’iniziativa è appannaggio dei siciliani che provano al 55’ con la penetrazione di Valente, bloccata da Chiorra. Mister Laterza alterna le pedine ed inserisce Manneh e Santarpia per Pacilli e Giovinco al 57’; successivamente, al 63’, rileva Di Gennaro con Ferrara e modella un 4-4-2, avanzando De Maria sulla linea mediana. La sua squadra però smarrisce le misure ed evapora al cospetto dei rosanero, i quali realizzano altre due reti, amministrando senza sforzi eccessivi: dopo il clamoroso errore di Floriano a porta vuota al 60’, la quaterna è firmata da Luperini, anch’egli autore di una doppietta. Il trequartista, servito da De Rose, s’incarica di un tiro col destro dal limite, sul quale influisce la deviazione di Benassai al 69’. La girandola delle sostituzioni equivale ad uno sfoggio di interpreti di spessore per la compagine isolana, che introduce Soleri e Felici per l’applaudito Brunori e per Floriano, nonché Silipo per Valente, mentre l’avversario ionico concede minuti ai giovani Cannavaro e Mastromonaco, in luogo di Civilleri e De Maria. Il recupero del match offre in dote un gol per parte, nel momento in cui tutti gli schemi sono inevitabilmente saltati ed il risultato è al sicuro per i rosanero: il Palermo infierisce con la cinquina al 91’, complice il dinamismo del neo entrato Soleri, il quale sfugge in ripartenza ed infila Chiorra con un rasoterra destro dai margini.

E sul fischio finale è Zullo ad approfittare di una mischia in area sull’esecuzione di un calcio d’angolo, spingendo in porta la sfera con una zampata all’altezza del primo palo.

Alessandra Carpino