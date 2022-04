Chiuso dalla Polizia un caseificio per precarie condizioni igieniche

Controlli ad attività commerciali : un caseificio è stato chiuso dalla Polizia di Stato. Nel corso di mirati controlli rivolti ad attività commerciali ed in particolare a quelle di produzione e commercio di prodotti caseari gli agenti del Commissariato Borgo in collaborazione con i sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl jonica, hanno ispezionato alcuni caseifici della provincia nord del capoluogo. In uno di questi, a Mottola, gli agenti del Commissariato Borgo hanno riscontrato le precarie condizioni igieniche sia dei locali destinati a laboratorio che dei macchinari utilizzati per la lavorazione del prodotto caseario.

L’ispezione ha fatto emergere anche il cattivo stato del materiale usato per il confezionamento stoccato anche questo in precarie condizioni igieniche. E’ stata rilevata, infine, irregolarità sui documenti necessari per testimoniare la tracciabilità di quanto prodotto. Al temine del controllo per l’intera struttura composta dal laboratorio e dall’annessa attività di vendita è stata disposta la chiusura immediata, con il relativo sequestro di tutti i prodotti caseari per un totale di circa di mezzo quintale