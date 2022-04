Prezzi alle stelle, difficile pagare le bollette

“Ci allarmano non poco le notizie, peraltro ampiamente prevedibili, relative alle tante bollette non pagate da famiglie e imprese”. L’allarme di Casaimpresa: famiglie e imprese in grave difficoltà per il caro energia. Costi elevatissimi che molte piccole attività non sono in grado di fronteggiare. Arriva il sostegno economico dalla Regione.

Tutti i particolari nell’edizione di oggi di Taranto Buonasera in distribuzione fin dal mattino. Per leggere subito online basta abbonarsi ad un prezzo lancio.