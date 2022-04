Un controllo di routine della Polizia Locale sui mezzi impiegati da una azienda impegnata nei lavori stradali per consentire la posa in opera della fibra, poi la sorpresa: uno degli autocarri utilizzati non aveva assicurazione e revisione. E per di più il cantiere era privo di autorizzazioni. E’ accaduto nel centro di Taranto, in via Cavallotti ed agli agenti di Polizia locale non è restato altro da fare che procedere alla multa.