Il restauro della chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù

Sabato 2 aprile alle ore 19.30, presso la parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù di Taranto, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei lavori di restauro della vecchia Chiesa. Gli stessi sono stati realizzati dalla Ditta Bardia Walter s.r.l. di Taranto con la direzione dell’arch. Lina Ligorio di Villa Castelli. Il restauro ha interessato le facciate della Chiesa che, a novant’anni dalla costruzione, necessitavano di interventi di recupero conservativo, resi possibili in parte con l’intervento della Regione Puglia, in parte con l’utilizzo del bonus ristrutturazioni e soprattutto con il generoso contributo dei parrocchiani.

L’intervento rappresenta solo una prima parte del lavoro di restauro della storica chiesetta di via Cesare Battisti, in quanto è forte desiderio del parroco, mons. Paolo Oliva, completare le opere anche con il restauro degli interni della chiesa e con il recupero degli affreschi che rappresentano la vita di Santa Teresa di Lisiuex. La Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, retta da 36 anni dal parroco Mons. Paolo Oliva Vicario Episcopale per le aggregazioni laicali, nacque ufficialmente 22 aprile del 1944, sebbene già nel lontano 1929 Mons. Orazio Mazzella, Arcivescovo dell’epoca, decise di dare il via ai lavori per la costruzione della Chiesa che si poneva come limite estremo della città di Taranto, con l’obiettivo di seguire la vita spirituale degli abitanti delle dieci palazzine costruite per gli operai dell’Arsenale.

Il completamento degli stessi avvenne nel 1931 data in cui venne istituita una rettoria affidata alle cure dei Salesiani del Sacro Cuore, che la ressero sino al 1936 quando fu nominato come nuovo rettore don Nunzio Mannara. Fu, infine, Mons. Bernardi, Arcivescovo di Taranto succeduto a Mons. Mazzella, a decretare con bolla arcivescovile il 22 aprile 1944 l’erezione canonica della parrocchia. Dal 1944 ai giorni nostri la parrocchia ha sempre insistito su un vasto territorio con una numerosa popolazione, per questo agli inizi degli anni novanta si sentì il bisogno di espandere la Chiesa esistente. Un primo progetto di ampliamento fu scartato per la presenza di edifici circostanti, per questo si decise di costruire una nuova Chiesa attigua a quella esistente. Dopo tanti sforzi finalmente l’11 ottobre del 2011, l’allora Arcivescovo Mons. Benigno Luigi Papa, ha inaugurato la nuova Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù.