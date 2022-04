«Parole del Presidente del Tar di Lecce per noi una conferma»

«Le parole del presidente del Tar di Lecce sono per noi un’ulteriore conferma». Nicola Oddati, commissario provinciale del Pd di Taranto commenta così la parte dell’intervento del dott. Antonio Pasca che si riferisce all’ex Ilva di Taranto, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. «Una conferma del fatto che nel territorio jonico è stato pesantemente ignorato il dettato costituzionale relativo al rispetto del diritto alla salute, ma anche della giustezza delle scelte fatte da Rinaldo Melucci in qualità di primo cittadino, e quindi primo responsabile della salute, di una città bella e complicata come Taranto».

«La decisione di emettere una ordinanza di chiusura dell’area a caldo della fabbrica per gravi motivi ambientali nel febbraio del 2020 è stato infatti un passo più che opportuno, tra l’altro poi supportato dallo stesso Tar di Lecce che ha in seguito respinto il ricorso dell’ex Ilva mirato a invalidare l’ordinanza». «Siamo certi – sostiene in chiusura Oddati – che la strada imboccata sia l’unica percorribile: la salute al primo posto, la produzione e quindi il lavoro, a patto che diventino finalmente compatibili con la vita e la salute dei lavoratori, primi esposti agli effetti inquinanti, e della città tutta». Sull’argomento si registra anche l’intervento di Europa Verde Taranto che, alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno, sosterrà la candidatura a sindaco di Rinaldo Melucci. «Nella relazione del presidente Pasca svoltasi durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Giustizia Amministrativa del Tar Puglia Lecce, sono descritte tutte le ragioni giuridiche per le quali l’ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci ha resistito all’impugnazione da parte dell’acciaieria. Brevemente: la sentenza n.249/2021 ha ritenuto sussistere i presupposti per l’esercizio dei poteri contingibili e urgenti da parte del Sindaco a tutela della salute dei cittadini e in particolare quelli relativi al rischio sanitario per la popolazione, essendo emerse criticità gestionali e procedurali, difetto di manutenzione e frequenti default delle centraline interne di monitoraggio.

La complessa attività istruttoria fondata su dati scientifici ha motivato un’ordinanza sindacale di chiusura dell’area a caldo dell’Ilva diretta a prevenire ulteriori reiterazioni di emissioni anomale in atmosfera, reiterazione valutata come altamente probabile alla stregua di attività istruttoria e di rilevamento dei dati della rete di monitoraggio divenendo irrilevante, ai fini dell’esclusione di responsabilità e della efficienza causale dell’attività posta in essere dalle acciaierie, l’ipotizzata presenza di concause dovuta alla presenza di altre fonti inquinanti». «L’allora sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci – osservano da Europa Verde – firmò l’ordinanza per tutelare la salute e il Tar di Lecce l’ha ritenuta valida perché era ben motivata e fondata su dati scientifici inoppugnabili provenienti da enti di controllo». «Purtroppo il Consiglio di Stato ha poi cassato l’ordinanza ma, come ha dichiarato il presidente del Tar Lecce, tale sentenza è “parte integrante delle ordinarie dinamiche della dialettica processuale tra i due diversi gradi di giudizio”. L’ordinanza di chiusura dell’area a caldo di Melucci ha dato speranza a una città abituata a non fidarsi dei sindaci e delle istituzioni. Nel 2019 abbiamo sostenuto l’ordinanza di chiusura dell’area a caldo Ilva del sindaco Melucci e continueremo con le donne e gli uomini che si candidano nella lista Europa Verde Taranto a perseguire l’obiettivo di difendere la salute e l’ambiente con Rinaldo Melucci di nuovo sindaco di Taranto».