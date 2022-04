«Bisogna attivare un serio piano del commercio»

«La campagna elettorale è quella fase della vita politica degli aspiranti alle varie cariche istituzionali in cui, improvvisamente, si scoprono problematiche ben note e si propagandano soluzioni, ignorate fino a quando si occupava il ruolo di decisori». Lo afferma Massimo Battista, candidato sindaco alle elezioni comunali in programma il prossimo 12 giugno, sostenuto dalle liste Una Città per Cambiare, Taranto Città Normale e Periferie al Centro.

«Mercoledì il candidato sindaco Walter Musillo ha denunciato la questione del “mercatino delle pulci” al rione Salinella, chiuso per ordinanza sindacale n. 45 del 26 settembre 2019 dall’amministrazione Melucci, sostenuta, tra gli altri, da consiglieri ed assessori espressione dello stesso Musillo – ricorda Battista – Sono state prospettate soluzioni che già il 13 gennaio 2020, insieme ad altri consiglieri di opposizione, ho presentato con la mozione protocollata con n. 3580 (nella foto). Una mozione, votata all’unanimità, in cui si chiedeva uno spazio adeguato per restituire dignità agli operatori mercatali, oltre che garantire alla collettività un servizio apprezzato dai cittadini. Dopo aver incassato il favore della maggioranza, nulla è stato fatto affinché la proposta votata vedesse la luce. Si evidenzia la necessità di applicare il regolamento comunale, perché il mercatino rispetti i requisiti di legalità previsti. Come ho più volte sottolineato – conclude il candidato sindaco – urge l’attivazione di un serio piano del commercio per dare risposte certe e concrete agli operatori commerciali».