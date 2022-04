Riapre il Tarentum: alla guida c’è Fabiano Marti

Dopo due anni di chiusura riapre il Tarentum, il teatro in via Regina Elena nr. 122. Per l’auditorium alle spalle della Chiesa di Sant’Antonio si tratta della seconda riapertura dopo quella del 2014, quando il riaprì le sue porte al pubblico dopo una lunghissima pausa di 18 anni. Questa volta la pausa, dovuta alla pandemia e alle conseguenti difficoltà di gestione, è durata solo 2 anni; la vera novità è rappresentata dalla direzione artistica, affidata all’attore, autore e regista tarantino Fabiano Marti, già vicesindaco e assessore alla cultura della giunta Melucci.

L’inaugurazione è prevista per domenica, 3 aprile, alle ore 18, con uno spettacolo presentato da Mauro Pulpito al quale parteciperanno lo stesso Fabiano Marti, gli ospiti musicali del Taranto Jazz Festival e i ballerini della scuola Be Swing – Taranto Swing Festival. «Sono emozionato per questa nuova e stimolante esperienza – ha dichiarato il neo direttore artistico – perché non avevo mai diretto un teatro nella mia città. Ringrazio don Carmine, don Antonio e tutto il comitato per la fiducia che cercherò di ricambiare. Il teatro Tarentum sarà un contenitore culturale a disposizione di tutti e il mio ruolo sarà quello di coordinare le idee e supportare i progetti delle associazioni culturali tarantine, puntando come sempre sulla qualità e sulla passione». L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.