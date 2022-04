Milena Vukotic al matinée del MArTA

Anche se con qualche piccola variazione, il week-end del Museo Archeologico Nazionale di Taranto prevede un programma ricco di iniziative che domenica, 3 aprile, culmineranno nello spettacolo di Milena Vukotic. L’incursione teatrale di Anna Ferruzzo nell’ambito dei percorsi guidati del MArTA all’interno del Mysterium Festival, invece, è rinviata a data da destinarsi. Non slitta, in ogni caso, il programma dei percorsi tematici guidati a cura dell’archeologa Silvia De Vitis che proprio alle ore 11.30 e 16.30 di sabato, 2 aprile, accompagnerà i visitatori alla scoperta dei reperti e dei miti legati a “Morte, Metamorfosi e Resurrezione” per guidarli, poi, domenica 3 aprile (ore 15.30 e alle 17.30) lungo le tracce de “Il culto dei Defunti e la nascita della città cristiana”.

MARTA IN MUSICA

Lo spettacolo con Milena Vukotic avrà inizio alle 11,45, nell’ambito delle matinée domenicali di “MArTA in musica”, realizzate dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto e dall’Orchestra Ico della Magna Grecia.

MILENA VUKOTIC

Milena Vukotic è figlia di uno scrittore teatrale slavo e di una pianista e compositrice italiana; musicista e ballerina, è un’icona del teatro e del cinema italiano degli anni Sessanta e vanta collaborazioni importanti con Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler, Paolo Poli e Jean Cocteau. Sua l’interpretazione della domestica martire nel capolavoro di Federico Fellini “Giulietta degli spiriti” o della donna introversa e fragile nei film di Luis Buñuel, Mario Monicelli, Andrei Tarkovsky. Al MArTA, la vincitrice del “Nastro d’Argento” e del “Ciak d’Oro” arriva con il “Mistero del bene”, un recital per pianoforte, immagini e voce destinato ad emozionare il pubblico. Milena Vukotic sarà accompagnata al pianoforte dalla maestria di Angela Annese. Il biglietto potrà essere acquistato nella sede dell’Orchestra della Magna Grecia (in via Ciro Giovinazzi n° 28) e su www.eventbrite.it al costo di euro 8,00. Ingresso consentito dalle ore 11.15.

All’ingresso del MArTA il giorno del concerto ad ogni possessore del biglietto sarà consegnato un coupon della validità di una settimana (dalla domenica del concerto evento al sabato successivo) che darà diritto ad un ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Il coupon ha validità dalla domenica del singolo evento concerto fino al sabato successivo e deve essere utilizzato tassativamente entro lo stesso periodo per la prenotazione e per l’ingresso gratuito al Museo di Taranto inserendo il codice coupon sulla piattaforma e-ticketing https:// www.shopmuseomarta.it L’ingresso al Museo del possessore del coupon è condizionato in ogni caso al numero di posti disponibili nella fascia oraria selezionata. Nel frattempo, in seguito al superamento dello stato di emergenza a causa della pandemia da Covid-19, dal 1° aprile cambiano le modalità di fruizione anche all’interno del MArTA. Dal primo di aprile decade l’obbligo del green pass per l’accesso alle collezioni museali, ma permane fino al 30 aprile in caso di partecipazioni a spettacoli, conferenze e convegni negli spazi al chiuso del Museo. Resta fino al 30 aprile, invece, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina).

Si torna anche alla fruizione gratuita per la prima domenica di ogni mese. Chi avesse, pertanto, prenotato la visita a pagamento per il prossimo 3 aprile potrà, collegandosi al sito www.shopmuseomarta.it, ottenere il rimborso.