Ginosa, «Programmazione e avanzamento Pnrr, a che punto siamo?»

GINOSA – “Quale è lo stato di avanzamento della progettualità Pnrr del comune ginosino?”. Questa è la domanda che si eleva dall’assemblea Dem ginosina riunitasi nei giorni scorsi per fare il punto della situazione. “Stretti tra emergenza Covid-19 e conseguenze socio-economiche legate alla guerra in Ucraina appare sempre più urgente, per gli enti locali, avere una chiara strategia in merito alla progettualità dei fondi Pnrr. Durante i lavori è stata condivisa la necessità di avere contezza di quanto fatto sino ad ora da questa amministrazione sul tema- viene sottolneato in una nota stampa del Pd ginosino- vista l’assenza di aggiornamenti sul punto, per il tramite della capogruppo in consiglio comunale, Maria Colamito, protocolleremo la richiesta di un consiglio comunale monotematico in merito alla progettazione dei fondi Pnrr.

La buona politica, specie su punti così delicati e impattanti per il futuro della comunità che la maggioranza è chiamata ad amministrare e le opposizioni sono chiamate a vigilare, richiede il massimo della trasparenza e della condivisione delle informazioni. Per questo, un consiglio monotematico avente ad oggetto la gestione ginosina dei fondi Pnrr potrebbe rappresentare l’occasione migliore per condividere con la comunità, e non solo con le opposizioni, tutto il percorso eventualmente già fatto. Durante i lavori assembleari si è ritornati sul tema del Centro polifunzionale territoriale (Cpt): anche in questo caso, nonostante qualche proclama, non vi sono aggiornamenti certi. In attesa di informazioni più precise e anche per parlare di questo, nelle prossime settimane, il Pd, ginosino e marinese, organizzerà un incontro pubblico al quale parteciperà il consigliere regionale del Partito democratico Vincenzo Di Gregorio, vicepresidente della Commissione sanità al consiglio della Regione Puglia”.