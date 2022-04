Rifacimento manti stradali a Ginosa, finanziati i progetti

GINOSA – Finanziati per 736.913 euro i progetti esecutivi candidati per il rifacimento dei manti stradali a Ginosa e Marina di Ginosa nell’ambito di “Strada per Strada’’, programma della Regione Puglia per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade dei Comuni pugliesi. Nello specifico, l’importo per il progetto di Ginosa è pari a 381.913 euro, mentre ammonta a 355.000 euro quello di Marina di Ginosa.

Ecco l’elenco delle vie interessate dal rifacimento dei manti stradali a Ginosa e Marina di Ginosa: via Matteotti; via Isola Caprera; via Brindisi; via Lecce; via Lumumba; via Boito; via Matera e traverse; via Don Orione e traverse; via E.Toti; via Dante; via Ischia Carrara di Lupo (Marina di Ginosa); rifacimento completo della viabilità di accesso al Ccr (Isola Ecologica) sia da viale Trieste che da viale Italia.

“Quando abbiamo parlato di rifacimento di manti stradali – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Nunzio Ricciardi – abbiamo sempre specificato che si trattava solo dei primi interventi e dei primi quattro lotti, che tra il 2020 e il 2021 hanno riguardato soprattutto quelle vie che da decenni non erano soggette a manutenzione. Ora arriva la conferma del finanziamento, per il quale ringrazio la Regione Puglia, per due progetti che abbiamo presentato, che ci permetterà di intervenire sulle strade urbane più centrali. Abbiamo dato priorità a determinate vie, tenendo anche conto delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini. La programmazione per il rifacimento dei manti stradali è costante. Ulteriori strade – concòlude l’assessore Ricciardi – saranno interessate da interventi di rifacimento grazie all’utilizzo di circa 500.000 euro di residui di gara provenienti dai precedenti quattro lotti, tutti ultimati”.