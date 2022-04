Giornata della sicurezza alla Seconda Divisione Navale

Ieri, lunedì 4 aprile, presso la Stazione Navale Mar Grande della Marina Militare a Taranto, la Seconda Divisione Navale ha organizzato una giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro a favore del personale dell’Amministrazione Difesa destinato a bordo delle navi e degli Enti a terra della sede. Nel corso della giornata sono state tenute conferenze sul Codice della Strada, sulle cause più frequenti d’incidente stradale, su aspetti legati alla sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 81/08), oltre che tec-niche di primo soccorso e Basic Life Support (BLS). Presente anche personale della Polizia di Stato in qualità di conferenzieri quale importante contributo al-la tematiche sulla sicurezza stradale. Sensibilizzare il personale sul tema della sicurezza è una tra le priorità della Forza armata e, l’organizzazione di giornate dedicate, è un chiaro esempio della volontà di continuare questa importante opera nei confronti del personale quale pilastro basilare per la creazione di un ambiente lavorativo sicuro.