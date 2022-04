«Abbiamo rivoluzionato i lavori pubblici»

«Un cantiere in partenza e un altro ben avviato: sono i simboli di una stagione rivoluzionaria nei lavori pubblici, inaugurata dall’amministrazione guidata da Rinaldo Melucci». Francesca Viggiano, alla guida dell’assessorato negli ultimi anni, ha visitato il quartiere Tamburi e l’ex campo scuola. Nel primo è prevista la riqualificazione di strade, piazze e marciapiedi: un lotto da 6,5 milioni è già partito, ne seguirà un altro di pari importo. Il secondo si sta trasformando nel nuovo stadio di atletica di Taranto, impianto che arricchirà il quartiere Salinella e sarà protagonista dei Giochi del Mediterraneo del 2026.

«Sono solo due esempi di come l’amministrazione Melucci abbia rivoluzionato i lavori pubblici – le parole di Viggiano – due cantieri che rientrano a pieno titolo tra le 100 azioni che hanno caratterizzato il nostro mandato. Tra interventi in corso, di imminente avvio e programmati, inoltre, possiamo contare almeno 60 progetti che impatteranno sul profilo urbano di Taranto, cambiandone radicalmente il volto. Sono tutti frutto del lavoro di questi ultimi anni, frutto di un impegno che ci ha visto in prima linea a finalizzare interventi pregressi e lasciati al loro destino, ma soprattutto a rastrellare risorse per realizzarne di nuovi. «È lo spirito con il quale ci proponiamo ai cittadini per riprendere la strada interrotta bruscamente, per fare di Taranto un esempio di ripartenza e resilienza utile all’intero Paese».