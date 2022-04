Walter Musillo: «Ricostruiremo la città»

«Ringrazio il partito Noi con l’Italia per il sostegno datoci e di aver creduto, sin dagli esordi al progetto del Patto per Taranto. L’obiettivo della Grande Alleanza è di ricostruire la città e lo faremo attraverso il confronto e il contributo di tutti». Lo ha dichiarato il candidato sindaco della Grande Alleanza, Walter Musillo, durante la presentazione della lista di centro destra Noi con l’Italia, che supporterà la coalizione alle prossime amministrative.

«Ci attende il quinquennio più importante per la nostra città, – ha detto Musillo- che sarà protagonista di grandi sfide quali il Pnrr, il contratto istituzionale di sviluppo, la zona economica speciale, la questione delle bonifiche e la programmazione dei Giochi del Mediterraneo. Opportunità che dovranno essere di competenza dei tarantini». «Noi non ci poniamo contro nessuno, – ha sostenuto ancora Musillo – ma è evidente che negli ultimi cinque anni la nostra città non abbia sviluppato il proprio indirizzo politico. Con noi, – ha proseguito Musillo – ogni cittadino dovrà avere le stesse opportunità e ci auguriamo che queste elezioni possano vincerle tutti quei tarantini che sono stanchi di soffrire, che vivono ancora nella solitudine e nell’emarginazione». All’incontro hanno partecipato il sottosegretario al ministero della Salute Andrea Costa, l’onorevole Alessandro Colucci e l’onorevole Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, il quale ha auspicato il ritorno del centrodestra alla guida della città di Taranto. Presenti, infine, anche il segretario provinciale di Nci, Fabio Picchierri, e il segretario cittadino, Pierfilippo Marcoleoni.