Aprile al museo del Castello Episcopio di Grottaglie

GROTTAGLIE – Con l’arrivo della stagione primaverile e la fine dello stato di emergenza, riprendono a pieno regime le attività al Castello Episcopio di Grottaglie, sede dello storico Museo della Ceramica e dell’infopoint turistico della città. Il calendario di eventi, elaborato di concerto tra l’assessore alla Cultura e al Turismo, Antonio Vinci, e la nuova cooperativa che da febbraio gestisce il Castello Episcopio e la Biblioteca di Grottaglie, l’APS Imago, prevede visite guidate e attività di laboratorio rivolte ai visitatori di ogni età. Un ricco programma che prende avvio da questo fine settimana con visite guidate a partenza fissa ogni venerdì, sabato e domenica per conoscere i segreti della collezione ceramica e attività laboratoriali per famiglie ogni domenica mattina alle ore 11:00.

“Un’occasione di incontro e di svago per chiunque voglia trascorrere il proprio tempo assieme ai propri piccoli per sperimentare l’utilizzo dell’argilla con la realizzazione di un piccolo manufatto- si legge in una nota stampa dell’Amministrazione comunale- il Museo apre le porte anche alle scuole di ogni ordine e grado con attività didattiche che spaziano dal Museo al Quartiere delle Ceramiche per approfondire la conoscenza dell’artigianato locale e cogliere da vicino le tecniche di lavorazione al tornio. Visite e attività anche in occasione delle giornate di Pasqua e Pasquetta oltre che per la festività del 25 aprile. L’assessore Vinci dichiara che l’idea di fondo è quella di creare un filo conduttore univoco, sul piano culturale e turistico – tra il Museo e il Quartiere delle ceramiche, che permetta di rendere fruibile dai turisti l’offerta complessiva della produzione ceramica storica e contemporanea”. Il Museo e Infopoint, sede di un ampio e nuovo bookshop appena riallestito con un’ampia gamma di testi e gadget esclusi vamente Made in Puglia, sono aperti al pubblico dal martedì al venerdì dalle ore 10:00:13:00 – 15:30-18:30, sabato e domenica 10:30-13:00 – 15.30-19:00. Per maggiori informazioni e prenotazioni: 0995620427 – contatto mail visitgrottaglie@ imagocoop.it / servizieducativigrottaglie@imagocoop.it (per le scuole)