Rosanna De Mola presenta “Come panni al sole”, il suo libro d’esordio

– Sarà l’autrice esordiente di origini baresi e residente a Taranto, Rosanna De Mola, ad aprire martedì 5 la serie di “Incontri con l’autore” di aprile, in programma alla Ubik, in via Nitti 27. Alle ore 18:30 l’autrice presenterà il libro dal titolo “Come panni al sole”, edito dalla casa editrice Gelsorosso. Dialogano con l’autrice Cristina principale, collaboratrice editoriale de “L’edicola del Sud” e Daniela D’Oronzo. È previsto un momento musicale a cura di Laura Buccarella.

IL LIBRO

“Come passi al sole” non è un romanzo, è il diario della vita di una bambina nata e cresciuta in una famiglia numerosa, in un tempo in cui era difficile farsi strada e, ancora di più, emergere. Eventi reali sono ampliati e arricchiti dal ricordo e dalla fantasia. La perdita di un fratello apre cassetti della memoria, la storia personale si intreccia così in quella familiare: l’infanzia, l’adolescenza contrassegnata dalla scoperta della propria omosessualità, le tante difficoltà fino all’affermazione come donna e come madre di due gemelli, avuti dalla donna che ama, diventata sua moglie. È un racconto sulla perdita e su quello che porta con sé, ma è anche un racconto sulla vita, sull’amore in tutte le sue forme, sui rapporti veri e importanti che restano e resistono. Nonostante tutto.

L’AUTRICE

Barese, l’autrice Rosanna De Mola lavora a Bari come libraia, ma vive a Taranto La lettura è stata da sempre la chiave per aprire le porte di mondi nuovi, la scrittura per inventarli e renderli reali. Sin da piccola scrive filastrocche e ama correre. “Come panni al sole” è il suo primo libro. Questi gli altri appuntamenti in programma: venerdì, 8 aprile, alle 18,30, Domenico palattella presenta “Le donne del cinema italiano”; lunedì, 11 aprile, sempre alle 18,30, Giovanni fanelli presenta il libro “Snowy Peaks”. Giovedì, 11 aprile (ore 18,30), gli ospiti degli “Incontri con l’autore” saranno Andrea Brioschi e Michelangelo Zizzi, autori del libro “La cura filosofica”. Il mese di aprile si chiude giovedì 28 con Alessia nobile, alla Libreria Ubik per presentare “La bambina invisibile”. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai seguenti due numeri telefonici: 099:4005259 – 3275480125.