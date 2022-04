Morto Sergio Noce, storico direttore dell’Italside

Si è spento la notte scorsa a Paraggi (Genova), Sergio Noce, una delle figure storiche dell’allora Italsider. Aveva 87 anni. Sergio Noce era stato direttore generale e amministratore delegato dell’Italsider dopo essere stato direttore amministrativo e di esercizio dello stabilimento di Taranto negli anni del raddoppio, nei primi anni ‘70. Successivamente fu amministratore delegato di Dalmine e direttore generale del Comune di Genova. Il nome di Noce è legato agli anni della grande espansione dello stabilimento siderurgico e quanti lo conobbero in quegli anni lo ricordano come tecnico e amministratore illuminato.

Fu tra i primi ad intuire la necessità di separare fisicamente lo stabilimento dal rione Tamburi per contenere gli effetti dello spolverio di minerale, ma con risultati – per la complessità del problema – rivelatisi purtroppo infruttuosi. Appena pochi mesi fa aveva tuttavia subito una condanna in Appello, pena sospesa e non definitiva, per una vicenda risalente agli anni Ottanta e relativa all’esposizione all’amianto di alcuni operai poi ammalitisi e deceduti.