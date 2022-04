«I giovani non devono più scappare da Taranto. Devono poter restare qui e avere l’opportunità di realizzare i propri sogni nella loro città. Proprio per questo nelle nostre liste la presenza giovanile è massiccia: sono loro a dover scrivere il futuro di Taranto». Così Massimo Battista, candidato sindaco sostenuto dalle liste Una Città per cambiare, Taranto città normale e Periferie al centro. «Negli ultimi anni il Comune di Taranto ha investito zero in politiche giovanili, invertire la tendenza è per noi un obbligo morale nei confronti dei figli di questa città. Pretendere una sede autonoma per l’Università – magari avviando corsi di laurea non attivi a Bari o a Lecce per rendere Taranto una meta universitaria attrattiva per i giovani di altre città – è solo il primo passo verso la normalizzazione che noi tutti auspichiamo. Il futuro di Taranto deve essere costruito sulle esigenze dei più giovani, solo così Taranto potrà cambiare».