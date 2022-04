Mozart all’Orfeo per il premio al M° Renzetti

Sabato, 23 aprile, sarà il palco del Teatro Orfeo ad ospitare la Messa da Requiem di W. A. Mozart, concerto organizzato in occasione della consegna al M° Donato Renzetti del premio alla sua prestigiosa carriera. L’evento vede la partecipazione di circa cinquanta elementi della Nuova Orchestra della Puglia, degli oltre trenta coristi del Coro Polifonico Arturo Toscanini e dei cantanti solisti Lorena Zaccaria (soprano), Erica Zulikha Benato (mezzosoprano), Tianzhi Wu (tenore) e Djokic Strahinja (basso). Definito il “maestro dei maestri” per aver formato generazioni di direttori d’orchestra in questi ultimi 35 anni, nella sua straordinaria carriera Donato Renzetti ha diretto le più importanti orchestre del mondo, tra cui l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, la London Philharmonic, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, la RIAS di Berlino e tante altre. La Nuova Orchestra della Puglia, giovane realtà del panorama musicale nazionale diretta dal M° Mariano Panìco, è formata da musicisti provenienti da tutta Italia che lo scorso mese di novembre hanno sostenuto a Taranto le audizioni per entrare a far parte della formazione, selezionati dalla commissione presieduta dal direttore onorario, Domenico Longo. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Lions Club Taranto Città dei Due Mari. Costo del biglietto: euro 25 (platea e galleria), euro 20 (platea laterale e seconda galleria), euro 15 (terza galleria). Prevendite on line su www.teatrorfeo.it.