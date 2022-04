“La terza stagione” di Antonio Liuzzi

È in programma giovedì, 7 aprile, alle ore 17,30, alla Biblioteca Acclavio (zona Bestat), la presentazione del libro di poesie di Antonio Liuzzi dal titolo “La terza stagione”. All’incontro con il poeta tarantino interverranno Enzo Ferrari, direttore di Buonasera Taranto e il giornalista, scrittore e conduttore Radio Vaticana, Rosario Tronnolone. conduttore Radio Vaticana Modera: Antonio Mandese Editore. IL LIBRO “La terza stagione” è il “terzo movimento” dell’attività poetica di Antonio Liuzzi. Una parentesi lunga una vita che non si conclude come il titolo potrebbe, ingannando il lettore, far presagire al seguito definitivo dell’inverno, ma ad una terza stagione della vita che porta a maturazione quello che si è costruito. La terza stagione come conferma l’immagine di copertina, lascia presagire il preludio ad una dimensione naturale e indefinita cui l’autore non pone limite. Purtuttavia in questa raccolta poetica viene a concretizzarsi quel progetto, solido, di scrittura che già con “Sapore di vita” e poi con “Agave” prende forma e sostanza mostrando, oggi, un’immagine matura del poeta e dei versi che, in definitiva sono necessari a delimitare il periodo di una vita pulsante ed in continua trasformazione. L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti, nel rispetto della vigente normativa a contenimento della pandemia.