Club Scherma Taranto vince ancora

Un week-end intenso e ricco di emozioni quello appena trascorso per gli atleti del Club Scherma Taranto che sono stati protagonisti in 2 differenti competizioni: gli under 14 sono scesi in pedana a Piacenza per la prova nazionale del Gran Prix Kinder, che ha visto coinvolti 6 giovani schermidori: India Briganti, Martina Carriero, Sofia Carruggio, Pierluca Liaci, Martina Marra e Deva Pantaleo.

Mentre gli atleti della categoria assoluti sono stati impegnati a Bari presso il PalaMartino per la qualificazione interregionale di Coppa Italia che assegnava i pass riservati alla Puglia: 4 per la categoria spada maschile e 2 per la spada femminile.

A brillare nettamente a Piacenza è stata India Briganti (cat. Ragazze anno 2009) con una performance impeccabile che non ha lasciato spazio alle avversarie vincendo agevolmente tutti gli incontri di eliminazioni dirette fino a conquistarsi l’emozionante assalto della semifinale disputato con Dana Rezzonico (Pro Patria Busto Arsizio), terminato 15/13 per l’atleta lombarda risultata poi vincitrice della competizione.

Quindi ancora più onore per India Briganti la cui unica sconfitta è a firma della Rezzonico che conferma l’ottima forma fisica e schermistica per l’atleta tarantina che sta dimostrando dei velocissimi progressi in questa stagione agonistica. Le emozioni sono proseguite alla prova interregionale di qualificazione Coppa Italia Assoluti disputata a Bari valevole per la conquista dei 4 pass per la spada maschile e 2 per la spada femminile per la fase nazionale che si svolgerà ad Ancona a maggio. Obiettivo centrato per Giacomo Pizzolante, per William Venza che conquista la Medaglia di Bronzo e per Jasmine Amidei che ottiene anche la Medaglia d’Argento.

“Un bilancio che ci vede orgogliosi dei nostri ragazzi, che si va ad aggiungere alla riconferma della serie A2 spada maschile per l’ottavo anno consecutivo avvenuto la scorsa settimana – commenta la Presidente Antonella Putignano – e che premia l’ottimo lavoro del maestro di sala Camilo Bory Barrientos, da anni preziosissimo collaboratore del Club Scherma Taranto. Il nostro obiettivo è di continuare ad essere una realtà sportiva significativa sul territorio raggiungendo risultati sempre più ambiziosi. E questo è sicuramente il frutto del supporto dei principali sostenitori che sono i genitori dei nostri atleti e di chi sta credendo nella nostra società, come la Fondazione Taranto25, nostro partner”.