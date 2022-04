Allarme Ferretti progetto bloccato

Il progetto dei cantieri navali Ferretti a Taranto «è bloccato alla Corte dei Conti». A rivelarlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha «chiesto un segnale» per lo sblocco dell’investimento da 200 milioni di euro al ministro per il Mezzogiorno, Mara Carfagna. Il governatore pugliese ha sottolineato che «ci sono 1.500 posti di lavoro in ballo».

Tutti i particolari nell’edizione di oggi di Taranto Buonasera in distribuzione fin dal mattino. Per leggere subito online basta abbonarsi ad un prezzo lancio.