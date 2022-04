Mercato Nuovo: tre giorni di musica e nuove sonorità

E’ un fine settimana sotto il segno delle nuove sonorità e della buona musica quello organizzato sul palco di “Mercato Nuovo “, l’hub culturale a Porta Napoli.

Ecco, nel dettaglio, il programma di eventi: venerdì 8 aprile – sul palco sale “La malasorte”, duo hip hop salentino formato da LaMush e Proofeta che propone un rap introspettivo fatto di barre sussurrate, melodie nebbiose e un inedito mix di r’n’b, dream pop e cantautorato.

«L’ironico nome “La malasorte” per noi è un talismano: chiamare in causa la sfortuna è un modo per esorcizzarla. Almeno questo è quello che ci raccontiamo», raccontano i due artisti che nel 2019, anno del loro incontro, decidono di unirsi e dare vita al duo.

Il sound è un connubio di due generi che derivano dal loro background eterogeneo: il rap e la world music. L’esordio del progetto arriva nell’estate del 2020 con l’Ep RGB che racchiude i singoli Blu, Verde e Rosso. Dopo le collaborazioni con Gaston, Pietro Neos e Valeria Capocello e con il collettivo Mu.Fu (Musica del Futuro), nel 2021 la band pubblica l’Ep “XY” e arriva alla finale di Arezzo Wave rappresentando la Puglia, vincendo il premio della giuria giovanile e il Premio Rockit Arezzo Wave.

A seguire l’aftershow con la selezione musicale tutta da ballare di Luigi S. e Luka G., per la prima volta dietro la consolle di Mercato Nuovo.

Ingresso libero con tessera Arci;

sabato 9 aprile – sarà la volta del progetto Ninotchka che si muove su atmosfere elettroniche e trip-hop, con grande ricercatezza nei testi in italiano e attenzione alle collaborazioni esterne.

Ninotchka è il nome del progetto musicale di Mimmo Pesare, autore, compositore, musicista e producer tarantino che vive e lavora a Lecce. Dopo oltre vent’anni di esperienze in band indipendenti (Art Nouveau, Cassandra Zeit, QCK, Tobia & The Sellers, Zeman), con Ninotchka inaugura il suo progetto solista, di cui è autore e compositore di musiche e testi.

La musica si muove su atmosfere elettroniche e trip-hop, con una grande attenzione e ricercatezza dedicate ai testi in italiano e, soprattutto, alle collaborazioni esterne.

Il disco d’esordio, “Temporalità” del 2021, è stato anticipato dai singoli “Temporalità”, cantato da Giorgio Consoli (Leitmotiv); “Scegli”, cantato da Gianluca De Rubertis (Il Genio); “In nessun posto”, cantato da Emidio Clementi (Massimo Volume) e sarà lanciato dal quarto singolo, “Mare Crudele”, cantato da Georgeanne Kalweit, indimenticata interprete dei Delta V.

Il progetto musicale Ninotchka afferisce a “Ninotchka Project”, un collettivo di artisti che veicola un esperimento di creazione musicale condivisa. Pur ruotando attorno alla produzione musicale di Mimmo Pesare, Ninotchka Project rappresenta il tentativo di costruire un network delocalizzato di artisti che aspira a superare il concetto di identità: il prodotto musicale finito non ‘appartiene’ a un gruppo di persone univocamente identificabili, ma è inteso come flusso, come progetto dislocato e virtuale, aperta nel tempo e nello spazio.

L’idea è quella di superare l’identità di artista e di band e concentrarsi soprattutto sul momento creativo del prodotto finito; in questo senso, l’idea è quella di costituire un collettivo di artisti che non necessariamente partecipa a ogni traccia e a ogni progetto, ma che sceglie, di volta in volta, di dare il suo contributo alle singole canzoni. Al termine la serata proseguirà con l’appuntamento “Non si torna a casa prima delle sei” con Nicky Pezzolla e la sua selezione vintage tra swing, rock’n’roll, rock, ‘80, ‘90, musica italiana, italodisco.

Ingresso libero con tessera Arci;

domenica 10 aprile – tornano le sperimentazioni del “Salotto elettronico” con all’interno il live del duo francese Doppelhandel e la loro synthwave underground e romantica, con una spruzzata di techno. Rendez-vous à Porta Napoli!

Il seguitissimo format domenicale di Mercato Nuovo avrà inizio alle 18 per chiudersi a mezzanotte.

“Salotto elettronico” è uno spazio dove è possibile aprirsi a nuove sonorità e scoprire tutte le sfumature della musica elettronica grazie a dj set, live e jam session, accompagnati da visuals a tema oltre che da drinks e tisane, board games e una proposta food.

Un contenitore in continua evoluzione con una line up sempre differente per superare il “sunday blues” della domenica.

Ingresso libero con tessera Arci.