Manduria, museo “Terra dei Messapi”

Il 9 aprile avverrà il passaggio di consegna delle chiavi del Museo Archeologico “Manduria Terra dei Messapi” sito all’interno dell’ex Convento degli Agostiniani, dal Comune di Manduria al gruppo di gestione “Cuore Messapico”, di cui è capofila la Cooperativa Spirito Salentino, che già gestisce il Parco Archeologico e il Museo Civico.

“Grazie a un paziente lavoro dell’Amministrazione si è dapprima giunti all’acquisizione dell’ex Convento degli Agostiniani, in forza di un comodato di uso oneroso sottoscritto con la Provincia, di recente è stata stipulata una convenzione con la Soprintendenza per la consegna alla città delle chiavi e dell’importante patrimonio archeologico custodito nel Museo. Si ringrazia per la piena collaborazione la soprintendente Barbara Davidde e Laura Masiello, funzionario della Soprintendenza archeologica – si legge in una nota stampa dell’Amministrazione comunale – il Museo tornerà così ad essere fruibile quotidianamente e con continuità alla comunità e ai tanti visitatori che potranno scoprire e riscoprire la storia del territorio messapico. È un momento importante per l’intera Città che riacquisisce un Museo che ha nelle sue corde potenzialità enormi ed ampi margini di miglioramento. Si aggiunge così un ulteriore tassello alla già variegata e densa offerta turistico-culturale del territorio”.