Sava, riconoscimento a due campioni del nuoto

Nella sala consiliare del Comune di Sava, il sindaco Dario Iaia, il presidente del Consiglio, Pasquale Calasso, e l’assessore allo Sport, Milena Bisci, hanno consegnato, a nome dell’Amministrazione Comunale, un riconoscimento per meriti sportivi ai due atleti savesi che si sono distinti a livello nazionale nei campionati di nuoto “Criteria Nazional Giovanili Riccione2022 “: Alice Di Maggio e Lorenzo Cavedini. Alice, 15 anni tesserata con l’Olimpica Salentina, ha portato a casa un oro 200m farfalla e un oro 100m farfalla, Lorenzo, 19 anni, tesserato della Centro Nuoto Torino, ha conquistato un argento 200m farfalla. “Sono orgoglioso di questi nostri ragazzi che con grande impegno e sacrificio hanno raggiunto livelli eccezionali nel nuoto – ha dichiarato il sindaco – l’Amministrazione ha sempre creduto nel profondo valore sociale dello sport sostenendo concretamente le iniziative sportive sul territorio e investendo risorse per il miglioramento e la valorizzazione degli impianti sportivi”. Anche l’Assessore allo Sport, entusiasta della cerimonia di consegna delle targhe, ha sottolineato: “E’ stata una grande emozione, questi ragazzi sono straordinari, riescono a conciliare gli impegni di studio con i costanti allenamenti. tanta determinazione dettata sicuramente da una grande passione per il nuoto. Credo fermamente che lo sport debba essere per tutti e di tutti in quanto porta in sé un grande valore educativo garantendo l’inclusione e abbattendo pregiudizi e disuguaglianze. Lo sport unisce sempre ed è portatore di gioia”.