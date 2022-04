Quelle parole incise nel Teatro di Eduardo

“Tavola tavola, chiodo chiodo…” è il titolo dello spettacolo scritto ed interpretato da Lino Musella, in scena al TaTà (in via Grazia Deledda – quartiere Tamburi) venerdì, 8 aprile, alle ore 21: tratto da appunti, articoli, corrispondenze e carteggi dell’attore e commediografo partenopeo, il lavoro (una produzione Elledieffe – e Teatro di Napoli – Teatro Nazionale) offre allo spettatore un inedito ritratto del grande Eduardo De Filippo raccontando le sue battaglie donchisciottesche per il teatro, condotte tra poche vittorie e molti fallimenti

Con questo “assolo con musica” si chiude il cartellone della rassegna del Crest “Periferie”.

Le musiche dal vivo sono a cura di Marco Vidino.

“Tavola tavola, chiodo chiodo…” nasce nella forzata pausa imposta dalla pandemia, dagli studi di Lino Musella dedicati alla figura di De Filippo e dalle conseguenti riflessioni emerse circa la sua visione d’insieme sul mondo dello spettacolo e sulle sue sorti.

Impegnato nella cura dell’eredità culturale della famiglia, Tommaso De Filippo, figlio di Luca, nipote di Eduardo, ha appoggiato Lino Musella nella sua ricerca nelle memorie del nonno, volendo incoraggiare fortemente il dialogo tra generazioni in scena. L’attore ha dato voce e corpo alle parole delle lettere indirizzate alle Istituzioni, ai discorsi al Senato, agli appunti, ai carteggi relativi all’impresa estenuante per la costruzione e il mantenimento del Teatro San Ferdinando.

Apertura sipario ore 21.

Costo del biglietto intero: 12 euro (disponibile anche online, aggiunti i diritti di prevendita, sul circuito Vivaticket); ridotto: 10 euro (under 30, over 65 e – in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese – abbonati Teatro Comunale Fusco).

Info e prenotazioni al numero 366.3473430 (anche whatsapp) in orario di ufficio. Accesso consentito solo con green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

Dopo lo spettacolo, nel foyer, del TaTà, la Compagnia incontrerà il pubblico. Modera la giornalista Marina Luzzi, direttrice di Radio Cittadella.