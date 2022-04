Oggi al “Btm 4Job”: Turismo e lavoro, verso la firma di un codice etico

Oggi, venerdì 8 aprile, ecco Btm 4Job, un’intera giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore del turismo e dell’ospitalità, promossa dall’Istituto Tecnico Superiore per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo allargato della Puglia, con il supporto tecnico di Anpal Servizi, come momento di confronto fra Istituzioni formative, Associazioni datoriali e sindacali, Apl, Ordini Professionali, Federterziario e Imprese. La cornice è quella di Business Tourism Management, l’importante vetrina del “turismo incoming”, che per la sua ottava edizione ha scelto la provincia ionica, e che dal 6 all’8 aprile metterà a confronto buyer internazionali, imprese, manager pubblici e privati su un’idea di turismo che non possa prescindere da professionalità, formazione, innovazione, qualità e rispetto dell’ambiente (non a caso il tema centrale dell’edizione 2022 sarà il turismo green, sostenibile e consapevole).

La pandemia ha impoverito di professionalità il mondo del turismo, in particolare il settore della ristorazione e quello alberghiero. Il problema della ricerca del personale interessa tutto il Paese, e rappresenta uno dei principali problemi della filiera turistico-ricettiva. Un’indagine della Confcommercio Taranto ha evidenziato come le imprese associate alla rete abbiano urgente bisogno di una serie di profili professionali, in particolare quelli di aiuto cuoco, cameriere/commis di sala, pizzaiolo, barman/barista, lavapiatti (Pubblici Esercizi) e personale ai piani, portiere notturno/diurno (Alberghi). Non mancano però le richieste anche per addetti alla segreteria nel ricettivo, assistenti bagnanti, addetti al ricevimento e pasticceri. Il programma parte alle 10:30 con un tavolo tecnico dal titolo “Le competenze ed il mercato del lavoro: politiche e prospettive per l’occupazione”. Si terrà poi un tavolo tecnico dal titolo “Turismo: codice etico del lavoro”, in cui le associazioni datoriali e sindacali si incontreranno nell’intento di sottoscrivere un codice etico del lavoro nel settore turistico.