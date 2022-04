Eventi ok, ma Borgo in tilt per viabilità e posti auto

Diciamolo chiaramente: anche l’organizzazione di eventi è un elemento importante, se si punta ad un rilancio della città. Ben vengano quindi manifestazioni come Btm, iniziativa pregevole, che porta operatori turistici in città e può servire per rafforzare le basi della spesso invocata “diversificazione economica” di Taranto.

Ma ogni evento deve essere sostenibile. Ed in questo senso non si può non rilevare una nota stonata collegata alla manifestazione: la scelta di sedi in pieno centro, come il Circolo Ufficiali, il Circolo Sottufficiali ed il teatro Orfeo, ha portato ad una requisizione di ampie aree di parcheggio in una zona, il Borgo, che già soffre una ben nota carenza di posti auto, oltre ad una serie di problemi di viabilità che di fatto penalizzano chi in centro vive o lavora. Una città che – per fortuna – si apre agli eventi e sempre più è candidata ad ospitare iniziative importanti e di richiamo deve essere capace di coniugare attrattività e vivibilità di residenti e lavoratori.