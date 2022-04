Comandante Vitiello promosso al grado di ammiraglio di squadra

Il comandante di Marina Sud Salvatore Vitiello è stato promosso al grado di ammiraglio di squadra.

MELUCCI: «QUESTO TRAGUARDO È L’ENNESIMA CONFERMA DEL VALORE CHE TUTTI NOI TARANTINI ABBIAMO TROVATO IN LUI».

«È una gioia per tutti noi, che abbiamo avuto l’onore di collaborare con un uomo letteralmente innamorato della sua città adottiva, Taranto; è una gioia per la stessa città, che ha trovato nell’ammiraglio Vitiello un “figlio” illustre del quale andar fiera» evidenzia il sindaco uscente Rinaldo Melucci. «Il rapporto tra Marina Militare e Taranto è secolare, consolidato, ma non avrebbe potuto esserlo senza le capacità, la risolutezza, le competenze di persone come l’ammiraglio Vitiello». «Per questo desidero esprimergli le mie personali felicitazioni: questo traguardo sia l’ennesima conferma del valore che tutti noi tarantini abbiamo trovato in lui».

LA SODDISFAZIONE DEL COCER

«Con estremo piacere si è appreso della promozione dell’ammiraglio Vitiello che ha sempre dimostrato sensibilità nei confronti del personale e della rappresentanza militare – dichiara Antonello Ciavarelli, delegato Cocer Marina Militare – Inoltre da tarantino non posso che apprezzare ed essere testimone dell’ottimo rapporto che ha creato tra la Forza armata e la città».