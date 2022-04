In vista delle elezioni comunali in programma il prossimo 12 giugno, il candidato sindaco Walter Musillo inaugura il suo comitato. Oggi, venerdì 8 aprile, alle 18.30 in via di Palma 34, sarà inaugurato il comitato elettorale del candidato sindaco della Grande Alleanza per Taranto, Walter Musillo. All’evento parteciperanno anche i rappresentanti di tutte le liste che compongono la coalizione.