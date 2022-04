Il Galilei-De Sanctis di Manduria partecipa ad una mostra sulla scienza

MANDURIA – Fino al 14 aprile il Liceo “De Sanctis Galilei” sarà presente alla tappa leccese della mostra “Colori e immagini della scienza”, progetto Art&Science Across Italy, organizzato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) in collaborazione con il Cern di Ginevra, con Università del Salento e il Dipartimento di matematica e fisica “Ennio De Giorgi”, con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della scienza utilizzando il linguaggio dell’arte. L’esposizione, allestita a Lecce presso l’ex chiesa di San Francesco della Scarpa, fa parte di un ciclo di 12 mostre che si tengono in altrettante città italiane, coinvolgendo circa 180 studentesse e studenti delle scuole secondarie di II grado pugliesi, che si sfidano con le loro opere, ispirate da un argomento scientifico che spazia tra varie discipline, che gli studenti hanno scoperto e approfondito grazie a una serie di incontri e seminari online con ricercatori ed esperti svoltisi durante lo scorso anno.

Le opere premiate andranno a far parte della mostra e della competizione nazionale di Art&Science Across Italy, che si terranno al ManN – Museo archeologico nazionale di Napoli dal 13 al 27 maggio. A conclusione dell’edizione 2020-2022 del progetto, che ha visto la realizzazione di circa 1000 opere e la partecipazione di oltre 5600 studenti, da 140 scuole di 10 regioni, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle sezioni Infn e delle Università locali, gli autori e le autrici delle opere ritenute più significative nella mostra nazionale saranno ospiti al Cern per un master sul rapporto tra arte e scienza a settembre 2022.

A rappresentare il Liceo manduriano, sotto l’egida dei docenti referenti, prof.ssa Maria Luisa Tomaselli e prof. Francesco A. Prudenzano, sono ben quattro le opere d’arte in gara: il gruppo “I figli di Thanos” degli studenti Birtolo Laura, Lomartire Davide e Pichierri Antonella, che presentano l’opera “Trasumanar: oltre i confini delle tre dimensioni”; il gruppo “Cervelli in fuga” degli studenti Mattia Decataldo, Valerio Pio Lonoce e Marco Stasi, che espongono “La scatola cromatica”; il gruppo “Uincs” degli allievi De Luca Sara, Palumbo Francesca e Resta Alessandra con l’idea-progetto “Hermafroditus”; il gruppo: “Ggli astrologi” dei partecipanti Giuseppe De Pascale, Cosimo Lacaita e Stefano Saponaro, artefici dell’opera “Il volto della scienza”. “Da parte di tutta la comunità scolastica e, in particolare, da parte del dirigente scolastico, prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie- silegge in una notastampa del liceo- va l’immenso e sentito augurio ai suoi giovani artisti di perseguire i loro obiettivi con perseveranza e talento, con il fine di coinvolgerli nel mondo della ricerca scientifica, coniugando i linguaggi della scienza con quelli dell’arte, alla scoperta delle loro diverse attitudini e dei interessi individuali, anche in vista di un orientamento futuro consapevole e fruttuoso.