Lo “Scoop” di Covatta sulla Donna Sapiens

MASSAFRA – Riprende dopo le feste pasquali la stagione di prosa 2022 del Comune di Massafra, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. E sarà un ritorno allo Spadaro (il Teatro in piazza dei martiri, 10) in grande stile e sotto il segno del puro divertimento quello in programma il 22 aprile con Giobbe Covatta protagonista di “Scoop (Donna Sapiens)”, uno spettacolo che vede l’attore anche autore dei testi insieme a Paola Catella.

LO SPETTACOLO

Il nuovo spettacolo di Giobbe Covatta vuole dimostrare, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina e da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna. Non mancano interviste impossibili con personaggi importanti che supportano tale tesi: da Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna, fino a un improbabile uomo del futuro che ci mette in guardia sui rischi di un mondo assoggettato all’arroganza maschile, passando per Nello, il povero membro maschile che chiede aiuto per le sue pessime condizioni di vita, schiavo dei ridicoli appetiti sessuali del suo padrone. Giobbe Covatta dimostra nel suo modo comico e surreale il proprio amore e rispetto per le donne, a cui dedica in finale un poetico omaggio. La stagione si chiude l’11 maggio. Sul palco Marco Cavallaro con il suo “Amore sono un po’ incinta”, una nuova commedia ricca di risate e piena di momenti di pura emozione. Il calo delle nascite genera paura nella società, ma mettere al mondo oggi un figlio preoccupa ancora di più. Che mondo e che futuro lasciamo ai nostri figli? Un figlio può salvare un amore? E soprattutto quanto costa fare un figlio? Una commedia che fa ridere delle nostre paure ad affrontare l’ignoto e di come la storia più vecchia del mondo sia la favola più bella da raccontare: quella di dare un futuro alla vita. Info: 099:8804695.