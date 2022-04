Due auto in fiamme, danni a uno stabile

Auto in fiamme, nella notte tra giovedì e venerdì, nel capoluogo jonico. Prima delle 3, in via Salinella, per cause in corso di accertamento, avvolte dalle fiamme una Smart e un Fiat Doblò. Il fuoco ha distrutto i due mezzi e ha danneggiato altre due macchine che erano parcheggiate ai lat, oltre alla facciata di un palazzo e a due finestre del pianterreno. Appena è stato dato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco i quali hanno provveduto a domare l’incendio. In via Salinella anche i carabinieri i quali stanno lavorando per accertare la natura dell’incendio. Auto in fiamme anche a Manduria, in via Bianchi, dove è stata distrutta una Fiat Punto. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Manduria. Dietro l’incendio potrebbe esserci la mano dell’uomo. La proprietaria, che abita nelle vicinanze, è stata colta da malore e accompagnata all’ospedale Giannuzzi dove è stata sottoposta ad accertamenti.