Spaccio di droga, arrestato un minorenne

Droga, arrestato minorenne. Continua l’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di droga. I militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale hanno operato nel rione Tamburi. Durante servizi di appostamento era emersa una presunta attività di spaccio gestita probabilmente dal minorenne. Sono stati inizialmente notati andirivieni di tossicodipendenti. Alcuni di essi sono stati fermati e trovati in possesso di dosi di sostanza appena acquistata dal minore, il quale aveva utilizzato una macchina abbandonata come nascondiglio per la droga.

Sono stati trovati nella disponibilità del presunto pusher sei involucri in cellophane del peso di un grammo e mezzo, contenenti cocaina, nonché otto involucri in cellophane del peso di ventitré grammi, con all’interno eroina. Il ragazzo inoltre è risultato in possesso di 229 euro, in parte custoditi in un borsello, ed in parte nascosti in un calzino. Il pubblico ministero di turno presso la Procura per i Minorenni di Taranto ha disposto che il ragazzo venisse sottoposto agli arresti domiciliari.