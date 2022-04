Minaccia di togliersi la vita. Salvata dagli agenti di Polizia

MARTINA FRANCA – La Polizia di Stato salva una donna che voleva togliersi la vita. Nei giorni scorsi una pattuglia del Commissariato di Martina Franca è intervenuta dopo la segnalazione riguardante una donna che aveva manifestato l’intenzione di volersi lanciare nel vuoto dall’impalcatura di un cantiere. I poliziotti, con una azione tempestiva, dimostrando grande professionalità, hanno scongiurato il gesto disperato della donna, intavolando con lei un lungo quanto difficile dialogo allo scopo di dissuaderla dal portare a compimento il suo piano.

Mentre uno dei due agenti la teneva impegnata nella conversazione, l’altro ha rintracciato il responsabile del cantiere che è intervenuto subito sul posto, consentendo così ai due poliziotti di raggiugere la giovane che nel frattempo si era arrampicata più in alto sull’impalcatura. Dopo averla raggiunta e rassicurata, gli agenti hanno approfittato di un attimo di distrazione della donna e con un movimento deciso e rapido sono riusciti a portarla in salvo. I sanitari del 118 sono intervenuti per assicurare le prime ed essenziali cure mediche ma la donna, dopo aver rifiutato il trasporto presso il locale nosocomio di Martina Franca, ha fatto rientro presso la propria abitazione accompagnata dalla madre la quale, nel frattempo, era stata contattata ed aveva subito raggiunto la figlia.