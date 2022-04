Un’amicizia che racconta la Puglia da 50 anni, con un cuore tarantino

Lontani geograficamente ma uniti da una di quelle amicizie che superano le distanze e si aprono alla contaminazione. Una collaborazione, quella tra Burberry e Nugnes di Trani, che dura da 50 anni, e che ha regalato al tessuto sociale pugliese tradizioni da tramandare e storie condivise. Un traguardo festeggiato nei giorni scorsi a Palazzo Pugliese, casa dello storico multi-brand di Trani.

Il filo diretto capace di collegare il tacco d’Italia e l’Inghilterra, è stato teso già negli anni ’60 quando gli impermeabili del brand arrivavano nella boutique non appesi, come accade oggi, ma più poeticamente ripiegati in bustine. Un legame che si è saldato portando lo spirito britannico molto lontano dalle terre natali. È stata così forte la fascinazione del brand nato a Basingstoke e così capace di superare i confini nazionali e inserirsi senza sforzo negli usi e costumi pugliesi, tanto che negli anni ’80 le sciarpe di Burberry rappresentavano il regalo più ambito per i giovani che compivano 18 anni. Più che un semplice accessorio, un vero e proprio amuleto, da indossare per affrontare le sfide dell’età adulta, dotati del giusto equipaggiamento.

Ad unirle anche un approccio rispettoso delle rispettive origini, capace però di cogliere lo spirito dei tempi e declinare di conseguenza l’offerta verso il proprio pubblico. Se Beppe Nugnes ha trasformato la sartoria del nonno in una boutique dall’appeal di un moderno caffè letterario, mantenendo intatto il rapporto di complicità che fa sentire unico ogni cliente, il direttore creativo di Burberry, Riccardo Tisci – altro pugliese doc nativo di Taranto – è stato capace di trasportare nella modernità il brand inglese. Un’impresa di traduzione dei codici estetici che ha rivoluzionato accessori e capisaldi, come il classico impermeabile in tela di gabardine, marchio di fabbrica di Thomas Burberry, nato nel 1879, ancora oggi uno status symbol per generazioni diverse da quelle per le quali è nato. Per il brand Burberry era presente Alessandra Invernizzi, responsabile commerciale Italia di Burberry

Una collaborazione sugellata dalla “pugliesità”, uno sguardo abituato al bello, che si ritrova nei contrasti e nelle mescolanze, così come si sono storicamente mescolati popoli e usanze nel corso della storia del Mezzogiorno. Il risultato è un eclettismo capace di trasformarsi, sempre tenendo fede alla propria storia.

Proprio per onorare la strada percorsa insieme, le due realtà hanno deciso di festeggiare nello scenario suggestivo di Palazzo Pugliese in Corso Vittorio Emanuele a Trani – storica dimora di fine ‘800 e oasi dello stile nel Mezzogiorno – che con le sue 18 vetrine illustra a passanti e clienti lo stato dell’arte dell’eleganza.

Gli ospiti per l’occasione sono stati deliziati con gli amuse-gueules ideati da un’altra eccellenza del territorio, lo chef stellato Felice Sgarra, ispirato dall’eclettismo di Beppe Nugnes e dal motivo tartan simbolo dello storico marchio inglese: una proposta che ben si sposerà con i vini di qualità San Marzano.