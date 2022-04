“Torneo della Disputa – Dire e Contraddire”, al via con una prova su Nelson Mandela

Ci siamo, l’attesa è finita: la sfida può iniziare. Una sfida a colpi di parole scelte con cura e utilizzate con sagacia. Scelto anche l’argomento del contendere, una frase di Nelson Mandela che recita: “La mia più grande ambizione è che ogni bambino in Africa vada a scuola perché l’istruzione è la porta di ingresso alla libertà, alla democrazia e allo sviluppo”.

Lunedì 11 aprile nella Biblioteca Storica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, avrà inizio il “Torneo Nazionale della Disputa – Dire e Contraddire”, promosso in tutta Italia dal Consiglio Nazionale Forense. Il progetto nasce da un punto di partenza ben preciso: «Il torneo ha ad oggetto la natura e la funzione delle regole della comunicazione, i valori della democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza, perché insegnamento della legalità significa elaborare e diffondere tra gli studenti cultura dei valori civili per educare ad una nozione profonda dei diritti e doveri. Essere cittadino nella famiglia, nella scuola, nella società vuol dire saper comunicare in modo corretto. Comunicare è un momento creativo che permette di interagire in virtù dei ponti comunicativi – lingue e linguaggi – adeguati alle opportunità formative. Comunicare è apertura alla vita, è spazio vitale necessario per demolire la miriade dei muri socio-culturali».

Partendo da questi assunti, tre squadre di alunni di altrettanti istituti scolastici si sfideranno in un girone all’italiana per le fasi eliminatorie del torneo. Protagonisti saranno gli alunni del Polo Liceale Sylos Fiore di Terlizzi, del Liceo Scienze Umane Vittorino da Feltre di Taranto e l’ITES Pitagora sempre di Taranto.

A partire dalle 10,00 di lunedì 11 aprile, avranno inizio i confronti che decreteranno gli alunni che potranno accedere alle fasi successive del torneo.

Al torneo hanno aderito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani e di Taranto.