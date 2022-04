TeleRama sbarca sul canale 15 in tutta la Puglia e la Basilicata

E’ in corso in Puglia dallo scorso 7 aprile il refarming televisivo. In altre parole cambiano le frequenze ed anche il posizionamento delle varie emittenti sul cosiddetto Lcn, ossia il numero identificativo sul telecomando. Una vera e propria rivoluzione che cambierà il modo di guardare la tv nei prossimi anni, almeno fino al 2032. Una delle grandi novità è lo sbarco di TeleRama, la storica emittente di Lecce e del Salento al di fuori dei confini provinciali, fino a coprire tutta la Puglia e la Basilicata.

«Dal canale 12 al canale 15: nella provincia di Foggia ci siamo già – scrive Paolo Pagliaro, patron dell’emittente -, lunedì mattina 11 aprile nelle province di Bari e Bat, da martedì 12 nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto e da giovedì 14 anche in Basilicata». Dunque, il nuovo canale sul quale si potrà vedere TeleRama sarà il numero 15 del telecomando sul digitale terrestre.

«Radici, cultura, identità, qualità, professionalità, innovazione, informazione, passione e impegno – scrive Paolo Pagliaro – sono da sempre le linee guida sulle quali ha mosso i primi passi, è cresciuta e adesso guarda avanti TeleRama.

La televisione del Salento, dopo 33 anni di impegno costante e quotidiano su Lecce prima e poi anche su Brindisi e Taranto, si proietta nel futuro e il 12 aprile arriva in tutte le case del Salento e della Puglia, e il 14 aprile anche in Basilicata, sul canale 15.

Questo è un nuovo inizio per raccontare e per vivere nuove pagine al servizio dell’informazione che porta il Salento in Puglia e Basilicata».

«Il 1° maggio del 1989 nasceva TeleRama – si legge in un post sul profilo social dell’emittente – dalla passione di Paolo Pagliaro che in modo ostinato, con idee chiare, visione e perseveranza, ha lavorato al servizio del Salento».

«Questa per noi è una nuova affascinante sfida – afferma proprio il presidente Paolo Pagliaro – che ci apprestiamo a vivere con la passione e l’impegno che ha caratterizzato il cammino di TeleRama in tutti questi anni di lavoro e successi. Siamo orgogliosi di portare il Salento in Puglia e in Basilicata. La nostra mission è sempre la stessa, raccontare la salentinità e adesso ci apprestiamo in questo affascinante coast to coast per far conoscere ogni singola peculiarità del nostro territorio. Questo nuovo inizio è figlio del nostro grande amore per il Salento”.