Settimana Santa, le “gare”: 30mila euro per l’Addolorata e 70mila per Gesù Morto

Ore 21.30

L’Addolorata della processione dei Misteri aggiudicata a 50.100 euro

Ore 21.15

Iniziata alla Concattedrale la “gara” per la Processione dei Misteri. Gesù Morto aggiudicato a 70 mila euro, la Troccola a 12 mila euro. I confratelli hanno salutato con un lungo applauso e in piedi il suono della troccola che ha preceduto l’inizio dei lavori

Ore 19.45

Dopo due anni di fermo sono tornate le tradizionali “gare” della Domenica delle Palme per l’aggiudicazione dei simboli che andranno in processione il Giovedì e il Venerdì Santo.

Nel primo pomeriggio, a San Domenico, si sono svolte le gare per la processione dell’Addolorata. Le sdanghe della Madonna sono state aggiudicate per trentamila euro: è bastata una sola “chiamata”. 23.100 invece per la Troccola, 13.000 euro per le Pesàre. Nel 2019, ultima processione prima del Covid, l’Addolorata era stata aggiudicata per la cifra record di 111mila euro.

La gara è stata preceduta da una lunga lettura dei regolamenti e delle regole anti Covid. In serata le “gare” della Processione del Venerdì Santo con la Confraternita del Carmine si svolgeranno in Concattedrale.