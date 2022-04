Boosta e Kruger a Mercato Nuovo

Domenica di Pasqua in musica nel “salotto elettronico” di Mercato Nuovo, la sala a porta Napoli: il 17 aprile l’appuntamento è con dj Boosta. Davide “Boosta” Dileo – fondatore dei Subsonica – è produttore, musicista, scrittore, presentatore radiofonico e televisivo. Alle 18 si parte con la line up del “salotto elettronico”, mentre un talk con Boosta è previsto intorno alle 19:30 mentre il suo dj set inizierà dopo le 22.

BOOSTA

Davide Boosta Dileo, torinese, classe 1974 è un artista poliedrico con una carriera più che ventennale. Tastierista e co-fondatore dei Subsonica, band con all’attivo otto album in studio – otto dischi di platino, con più di 500.000,00 copie vendute – quattro cd live ed un’interminabile carriera live. Come autore e compositore ha realizzato, tra gli altri, brani per Mina quali: “Non ti voglio più”, contenuto nell’album “Facile” e “La Clessidra” contenuto in “Caramella”. Boosta è considerato uno dei migliori Deejay italiani, inserito nelle più importanti situazioni elettroniche e con esperienza alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Compositore di colonne per il cinema e serie tv, tra cui “1992” e “1993” prodotte da Sky. Il 21 giugno del 2021 ha inaugurato a Torino il Davide_Dileo_cabinet, micro galleria espositiva in cui la musica è declinata in pezzi e composizioni uniche solo per collezionisti. Costo del biglietto d’ingresso: euroeuro 18,00. Per maggiori informazioni chiamare il numero 339:4869954.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 21 aprile, invece, sul palco di Mercato Nuovo salirà Kruger per la sua unica tappa in Puglia KRUGER Per la prima volta dopo quattro anni, dopo aver girato l’Italia in lungo e in largo con il suo fedele pianoforte, Lorenzo Kruger è pronto a inaugurare il 2022 con un tour full band per portare sul palco il nuovo album Singolarità (10 settembre 2021, Woodworm). Dopo un tour estivo di oltre 50 date e un ciclo di presentazioni piano e voce, l’artista torna dal vivo con una formazione al completo per restituire tutte le sfumature del suo ultimo lavoro in studio, Singolarità, anticipato dai singoli “Con me Low-Fi” e “Il Calabrone”. Cantautore e performer di origini romagnole, con “I nobraino” (band cult degli anni Duemila), Kruger ha collezionato cinque album in studio, un album live e un EP, raggiungendo una discreta popolarità con l’esibizione al Dopo Festival di Sanremo nel 2010 e, nel novembre dello stesso anno, alla trasmissione di Serena Dandini Parla con me. Sempre nel 2010 i Nobraino vincono il sondaggio “Nuova Musica Italiana” indetto dalla rivista mensile XL. Nel 2011 la band si aggiudica il premio speciale per il “Miglior tour dell’anno” conferito al MEI di Faenza e si esibisce come ospite al Teatro Ariston di Sanremo in occasione del Premio Tenco. Nel 2012 Lorenzo Kruger partecipa con I Nobraino al Concertone del Primo Maggio a Roma, facendosi notare per la sua originale esibizione. Start ore 21:00. Costo del biglietto: euro 15. Info. 3928782031.