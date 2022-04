“L’assenza”, terzo singolo per i Pindar

Si intitola “L’assenza” il terzo singolo dei “Pindar” che anticipa il nuovo album del duo, “Backgammon Vol. 2 – Il lungo addio”, la cui uscita è sempre più vicina. Estratto dal disco, “L’assenza” parla di chi si ritrova a vagare nel mondo con l’insopportabile peso dell’assenza di una persona cara restando, perciò, sempre schivo e ai margini di una società dalla quale cerca di salvaguardarsi, con l’unica consolazione data dalle canzoni di Ferrè. Così i Pindar hanno presentato il singolo in anteprima sul loro sito: “In questa canzone abbiamo sintetizzato appieno il tema dell’addio che fa da sfondo a quello che è il concept di tutto l’album – dicono – Anche in questo caso procede la narrazione di una storia più complessa che lega diversi nostri brani e che nel sottotitolo del disco, “Il lungo addio”, trova il suo riscontro oggettivo. Il racconto era iniziato già con il primo volume e in questo lavoro prosegue sospeso, senza contorni precisi di spazio e di tempo.

Tutto questo immaginario abbiamo cercato poi di riportarlo anche nel videoclip de “L’assenza”, dove trovano spazio elementi surreali che si rincorrono in un tunnel apparentemente senza fine”. Presentandosi con un doppio album d’esordio, di cui il primo volume ha già riscosso numerosi apprezzamenti tra pubblico e addetti ai lavori, il duo apuloromano dimostra di non seguire alcuna routine o cliché ma solo la propria ispirazione e questo nuovo singolo ne riassume perfettamente le tematiche quanto le sonorità, sempre in bilico tra cantautorato e new wave, con vampate di malinconia che dipingono le melodie con la loro inquietudine. il videoclip de “L’assenza” è al link https://www.youtube.com/ watch?v=lTmrydQAWuM Per maggiori informazioni visitare il sito web ufficiale del duo www.pindarofficial.it oppure le pagine social su facebook e instagram @pindarofficial.