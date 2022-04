Rinnovo delle rsu al Comune, Cisl Fp primo sindacato

Il 5, 6 e 7 aprile in tutti i luoghi di lavoro del pubblico impiego si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle rsu. «Al Comune di Taranto la Cisl FP è il primo sindacato con 287 preferenze, a seguire la Uil Fpl 127, la Fp Cgil 117, Usb 90 e Confsal 17». «E’ stato un momento di partecipazione e di democrazia sindacale – afferma Fabio Ligonzo, segretario aziendale della Cisl Fp al Comune di Tarant – nel quale i dipendenti pubblici si sono confrontati con i candidati nelle liste della Cisl Fp.Per cambiare il mondo bisogna esserci e voi siete stati in tanti a voler fare sentire la propria voce, ad esprimere una scelta” Con questa affermazione, Fabio Ligonzo ringrazia tutti i dipendenti per «la partecipazione, indistintamente dalla preferenza espressa».

Per lui 180 voti. «E’ stata premiata la nostra competenza, la serietà e la professionalità – continua Ligonzo – In pochi mesi siamo riusciti a dare un volto nuovo al sindacato, all’interno del Comune di Taranto, anche attraverso una efficace comunicazione intesa come organizzazione, relazione e progettualità. La comunicazione con i dipendenti, infatti, resta il fulcro della nostra strategia sindacale. Abbiamo stabilito un nuovo modo, diretto ed immediato, di comunicare con i lavoratori anche per ripensare alla strada maestra sulla quale costruire i rapporti con la base e organizzare l’azione collettiva. Si confermano comunque punti fermi della nostra azione sindacale, ossia la rappresentanza delle categorie dei lavoratori nella difesa e nella tutela dei loro interessi e dei loro diritti all’interno dell’Ente, nonché la più ampia condivisione con i lavoratori degli obiettivi e delle azioni sindacali».