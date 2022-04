“Note di Passione” il concerto del Lunedì Santo al Ss. Crocifisso

Ritorna nel santuario del Santissimo Crocifisso dopo diversi anni, il concerto del Lunedì Santo, dal titolo “Note di Passione”. Protagonista sarà l’Orchestra di fiati “Santa Cecilia-Città di Taranto” diretta dal maestro Giuseppe Gregucci che eseguirà alcune fra le più note musiche che accompagnano le nostre tradizionali processioni. Ingresso gratuito con obbligo di green pass rinforzato e di mascherina Ffp2. Con delle riflessione in tema, la serata sarà condotta dal parroco don Andrea Mortato il quale ha voluto dedicare la serata allo scomparso parroco, il carmelitano padre Claudio Lioi, al SS.Crocifisso dal 1959 fino, sia pure con brevi intervalli, al 26 marzo del 2013, giorno del suo decesso. Padre Claudio era considerato un po’ la memoria storica del Borgo, avendo vissuto gli anni di maggior lustro del quartiere e poi quelli della decadenza.

“Era una persona dalla grande amabilità cui era impossibile non volere bene” – dice di lui il prof. Adolfo Viglione, già preside all’istituto professionale Archimede, che per tanti anni gli è stato molto vicino. La sera prima del decesso padre Claudio si intrattenne in chiesa fino a tardi per assistere al concerto di musiche tradizionali della Settimana Santa eseguito proprio dall’Orchestra di fiati “Santa Cecilia” di Taranto, con la cerimonia del premio “’A Crone de spine” da parte del Comitato per la qualità della vita assegnato al Crocifisso miracoloso, cui era molto devoto. Poi, visibilmente stanco, il religioso chiese di essere accompagnato in camera, dove i confratelli, l’indomani mattina, martedì 26 marzo, lo rinvennero esanime. Una gran folla partecipò ai funerali celebrati dall’arcivescovo monsignor Filippo Santoro. Padre Claudio, cui è intitolata la sala riunioni parrocchiale, avrebbe compiuto 80 anni dopo tre mesi.