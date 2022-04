“Le gare”, ecco le cifre per i Simboli

Grande emozione tra i confratelli per il ritorno delle Processioni e delle tradizionali “Gare” per l’aggiudicazione dei simboli che si sono svolte nella Domenica delle Palme. Nel pomeriggio c’è stata quella della Confraternita dell’Addolorata nella chiesa di San Domenico. Le sdanghe della Madonna sono state aggiudicate per trentamila euro: è bastata una sola “chiamata”. 23.100 invece per la Troccola, 13.000 euro per le Pesàre. Nel 2019, ultima processione prima del Covid, l’Addolorata era stata aggiudicata per la cifra record di 111mila euro. La gara è stata preceduta da una lunga lettura dei regolamenti e delle regole anti Covid. In serata, questa volta alla Concattedrale, si è celebrata la gara per la processione dei Misteri. La Troccola aggiudicata a 12mila euro; Gesù Morto 70mila; Addolorata 50.100; Croce dei Misteri 13mila; Gonfalone 7.600; Sacra Sindone 36.200; Crocifisso 38.400; La Cascata 25mila; Ecce Homo 30.100; La Colonna 27mila; Cristo all’Orto 20mila.