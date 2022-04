Il movimento Con ha incontrato Melucci

All’indomani dell’ufficializzazione dell’appoggio di “Con” alla candidatura di Rinaldo Melucci a sindaco di Taranto e l’ingresso nel movimento di un nutrito gruppo di ex amministratori facenti capo al consigliere comunale uscente Piero Bitetti, il movimento politico “Con” ha incontrato il candidato sindaco Rinaldo Melucci.

CON NELLA COALIZIONE DEL CANDIDATO SINDACO MELUCCI

«Il nostro movimento vuole perseguire la volontà di sostenere il cambiamento che il sindaco Melucci ha impresso alla città – ha esordito il coordinatore cittadino Francesco Falcone. La nostra lista è composta di ex amministratori, di uomini e donne che sono espressione del mondo delle professioni, della società civile e riconosciute nei vari ambiti di appartenenza e la componente femminile supera abbondantemente il cinquanta per cento dei candidati». «Il movimento Con rappresenta quel tipo di civismo che piace, perché organizzato e radicato e per noi è un vanto oltre che un piacere avere il brand di “Con” nella coalizione” – ha aggiunto Rinaldo Melucci. Anche con il loro supporto ci proponiamo di completare quel programma, il nostro piano di transizione, il nostro percorso strategico che è sfociato nella coalizione che abbiamo ribattezzato Ecosistema Taranto» ha continuato. All’incontro era presente, tra gli altri, il sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta, espressione di “Con”.

«CON LA FIRMA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SI AVVERA UN SOGNO»

«Quel sogno che abbiamo coltivato a lungo, rendere Taranto sede di una Biennale del Mediterraneo di architettura e arte contemporanea, si sta avverando. In questi giorni il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura firmeranno l’accordo di programma che definisce tempi e modi dell’evento che partirà ufficialmente nel 2023, con un’edizione pilota chiamata “Archipelago Taranto” già quest’anno». Lo afferma Rinaldo Melucci, candidato sindaco della coalizione Ecosistema Taranto 2022. «Le basi gettate in questi ultimi cinque anni, con diverse iniziative, hanno portato a questo risultato: la partecipazione alla finale di “Capitale Italiana della Cultura” e alla Biennale di Venezia, il sostegno alla “Mas Week”, l’organizzazione di mostre dedicate alla rigenerazione urbana e alla Concattedrale, il “Map Festival”, sono tutte tappe di un cammino di rigenerazione culturale che oggi culmina nella Biennale del Mediterraneo.

Questo appuntamento riporterà la città in un bacino di influenze e tendenze del quale è naturalmente baricentro, facendo il paio con il ruolo che svolgerà nel 2026 con i Giochi del Mediterraneo: Taranto, capitale di mare. L’accordo di programma prevede che il Comune stili il progetto scientifico della Biennale, attività sulla quale avevamo compiuto già passi importanti con il coinvolgimento del professor Mario Lupano, ordinario di “Storia dell’architettura” presso l’università Iuav di Venezia. A Regione e Governo spetterà il compito di predisporre le risorse necessarie all’organizzazione stabile dell’evento, oltre a fornire un supporto tecnico. Auspichiamo che, nonostante l’assenza della parte politica, il Comune sappia essere all’altezza di questa sfida, dalla quale dipende un pezzo importante del cambiamento che abbiamo immaginato per Taranto».