Verso le elezioni, il Tour nei quartieri di Battista

Sabato mattina il tour dei quartieri del candidato sindaco Massimo Battista è proseguito al mercato Fadini. «Calorosissima accoglienza da parte di commercianti e avventori che riconoscono in Battista una presenza familiare, non legata alla campagna elettorale – si legge in una nota delle liste che sostengono la candidatura a sindaco di Battista, Una città per cambiare, Taranto città normale, Periferie al centro – Le condizioni del mercato, storicamente più frequentato della città, sono fatiscenti: i muri cadono letteralmente a pezzi e sia gli operatori commerciali che i cittadini hanno lamentato l’assenza totale di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Riqualificare e rilanciare i mercati coperti della città consentirebbe di sostenere il commercio di prossimità, garantendo agli operatori del settore un luogo di lavoro sicuro e confortevole. Dopo anni di annunci e slogan, la nostra coalizione si propone con la determinazione di una seria programmazione, che garantisca risposte concrete e tempi certi. Taranto merita un rilancio reale».

«CHIUDERE L’AREA A CALDO ATTRAVERSO LA DECARBONIZZAZIONE È UNA ENORME BUGIA ELETTORALE CHE IN TANTI ORMAI RACCONTANO»

Così Massimo Battista, candidato sindaco alle elezioni comunali in programma il 12 giugno. «Sostituire una fonte fossile con un altro fossile (il gas) per alimentare il ciclo produttivo dell’ex Ilva non significa chiudere. Se poi a dirlo sono i rappresentanti locali di partiti nazionali che votano per la continuità produttiva in Parlamento il quadro è completo. Mentono sapendo di mentire, per ingannare l’elettorato tarantino sensibile alle tematiche ambientali. Anche la tanto decantata “ordinanza” dell’ex Sindaco Melucci è stata spacciata come una vittoria dell’amministrazione ma in realtà, come dimostrato dalla sentenza del Consiglio di Stato, non poteva avere nessuna efficacia. Il nostro impegno resta lo stesso: mettere in campo ordinanze urgenti e contingibili che colpiscano il cuore di quella fabbrica che, al netto della propaganda del Pd e affini, continua ad avvelenare la città. Non si può parlare di futuro se non si parte dalla chiusura dello stabilimento, con conseguente reimpiego delle maestranze nello smantellamento e nella bonifica».